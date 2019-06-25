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Шеф белорусской миссии на II Европейских играх Вячеслав Дурнов в студии "Беларусь 1"

Позади четыре соревновательных дня. У белорусской сборной уже несколько десятков медалей. Понятно, что выступление весьма неплохое, и я уверена, атмосфера в нашей команде в деревне атлетов отличная. О том, что не попадает в объективы телекамер, мы сегодня поговорим с шефом белорусской миссии на II Европейских играх Вячеславом Дурновым (видео).

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