"Шеффилд", "Ольборг" и латвийский "Олимп" - соперники "Гомеля" по третьему раунду Континентального кубка

"Шеффилд" (Великобритания), "Ольборг" (Дания) и латвийский "Олимп" - соперники Гомеля по третьему раунду Континентального кубка. Игры этой стадии соревнований пройдут с 19 по 21 ноября в Ольборге. В финал Кубка выйдут две лучшие команды из квартета. Во второй четверке сыграют: "Краковия", "Сарыарка", "Попрад" и итальянский "Азиаго".