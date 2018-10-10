Шесть матчей минувшей ночью прошли в регулярном чемпионате НХЛ: Илья Ковальчук забросил первую шайбу после возвращения в лигу - однако его "Лос-Анделес Кингз" 1:2 уступил "Виннипегу". Лидер сезона "Каролина" - 5:3 - сильней "Ванкувер". Также выделим гостевую победу "Торнто" над "Далласом" - 7:4.