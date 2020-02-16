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Шесть медалей у сборной Беларуси на чемпионате Европы по борьбе
Победные новости пришли и с чемпионата Европы по борьбе. Золото завоевал Магомедхабиб Кадимагомедов. В соревнованиях вольного стиля в весовой категории до 79 килограммов в финале белорус одолел россиянина Магомеда Рамазанова. В весе 65 килограммов вторым стал Нюргун Скрябин. Таким образом в копилке нашей команды уже 6 медалей, причем 3 высшей пробы. Также золото в Риме завоевали представитель греко-римского стиля Максим Негода, в женской борьбе - Ванесса Колодинская. Бронзовые награды у Ксении Станкевич и Ирины Курочкиной. Сегодня континентальный форум завершится соревнованиями вольников. Два белоруса поспорят за бронзу. В 22:15 медальные схватки покажет телеканал "Беларусь 5".
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