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Шестой этап Кубка мира по биатлону продолжится сегодня мужской эстафетной гонкой

Шестой в сезоне этап Кубка мира по биатлону, который принимает Оберхоф, продолжится сегодня мужской эстафетной гонкой. Всего на старт выйдут 24 квартета, в том числе и белорусы. Нашу сборную представят Никита Лобастов, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Антон Смольский. "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию в 16:20. Пока в этом сезоне в мужских эстафетных гонках белорусы неизменно занимают 11-е место.

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