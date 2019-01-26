Шестой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце продолжится двумя спринтерскими гонками

В итальянском Антхольце шестой этап Кубка мира по биатлону продолжится сегодня двумя спринтерскими гонками. В 15:30 на старт выйдут женщины. Прямую трансляцию будет вести "Беларусь 5". В гонке примут участие две белоруски - Ирина Кривко и Елена Кручинкина. В 17:20 на "Беларусь 2" начнется трансляция мужской гонки. Нашу страну здесь представят трое - Антон Смольский, Владимир Чепелин и Роман Елетнов. Правда, изначально все будут уступать стартующему первым норвежцу Йоханесу Бе более двух минут.

