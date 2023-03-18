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Шестой сезон детских состязаний по биатлону завершается в Городке
Подходит к концу шестой сезон детских состязаний по биатлону, которые для подрастающих спортсменов становятся блестящей соревновательной школой.
Кубок Белорусской федерации биатлона в этом сезоне приобрел и открытый статус - в нем участвуют юные спортсмены из Московской области, а этапы проходят по всем параметрам лучших соревнований планеты - калибра Олимпийских игр или Кубка мира и Кубка Содружества.
Об антураже спортивного праздника сюжет Андрея Козлова. Кубку Белорусской федерации биатлона уже шесть лет. Некоторые из ребят выросли вместе с соревнованием, которое в свое время в руководстве федерации вида спорта решили создать. Ульяна Каморникова из Гомеля и Павел Жигалко из Гродно в следующем году войдут в юниорскую сборную страны. А Кубок БФБ будет продолжаться.
Особенность кубка - это, конечно, сугубо профессиональная атмосфера для тех, кто принимает в нем участие. Это и соревновательный режим для детей, и профессиональное судейство, и церемонии награждения, работа с прессой и болельщики. А рядом наши величайшие спортсменки Елена Зубрилова и Ольга Назарова.
Городокский лыжно-биатлонный стадион - это одна из визитных карточек региона, который насыщен объектами для зимних видов спорта и год от года генерирует таланты. Из Витебской области как звезды прошлого, так и нынешние биатлонистки Анна Сола и Ирина Лещенко.
Сегодня заключительный соревновательный день на пятом этапе Кубка Белорусской федерации биатлона. В программе смешанные эстафеты и гонки преследования. Борьба предстоит серьезная.
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