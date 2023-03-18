Шестой сезон детских состязаний по биатлону завершается в Городке

Кубок Белорусской федерации биатлона в этом сезоне приобрел и открытый статус - в нем участвуют юные спортсмены из Московской области, а этапы проходят по всем параметрам лучших соревнований планеты - калибра Олимпийских игр или Кубка мира и Кубка Содружества.

Об антураже спортивного праздника сюжет Андрея Козлова. Кубку Белорусской федерации биатлона уже шесть лет. Некоторые из ребят выросли вместе с соревнованием, которое в свое время в руководстве федерации вида спорта решили создать. Ульяна Каморникова из Гомеля и Павел Жигалко из Гродно в следующем году войдут в юниорскую сборную страны. А Кубок БФБ будет продолжаться.



Особенность кубка - это, конечно, сугубо профессиональная атмосфера для тех, кто принимает в нем участие. Это и соревновательный режим для детей, и профессиональное судейство, и церемонии награждения, работа с прессой и болельщики. А рядом наши величайшие спортсменки Елена Зубрилова и Ольга Назарова.