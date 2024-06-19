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Шиманович занял первое место на стометровке брассом на Играх БРИКС

Шиманович занял первое место на стометровке брассом на Играх БРИКС

Лидер национальной команды по плаванию Илья Шиманович стал чемпионом Спортивных игр стран БРИКС в Казани, сообщаетБЕЛТА.

К своим многочисленным титулам белорусский пловец добавил золото на дистанции 100 метров брассом. По итогам предварительной стадии Шиманович вышел в финал с лучшим результатом и почти на две секунды быстрее ближайшего преследователя. В решающем заплыве Илья подтвердил статус фаворита, проплыв стометровку за 59,93 сек, его партнер по сборной Антон Кнышев оказался пятым.

Кроме того, сегодня близки к медалям были еще три представителя Беларуси: Константин Курочкин стал четвертым на 400-метровке вольным стилем, Алексей Рылько также занял четвертое место на дистанции 200 метров на спине, а Иван Шамшурин остановился в шаге от подиума на сотне баттерфляем.

Фото Минспорта

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