Шиманович занял первое место на стометровке брассом на Играх БРИКС

Лидер национальной команды по плаванию Илья Шиманович стал чемпионом Спортивных игр стран БРИКС в Казани, сообщает БЕЛТА.



К своим многочисленным титулам белорусский пловец добавил золото на дистанции 100 метров брассом. По итогам предварительной стадии Шиманович вышел в финал с лучшим результатом и почти на две секунды быстрее ближайшего преследователя. В решающем заплыве Илья подтвердил статус фаворита, проплыв стометровку за 59,93 сек, его партнер по сборной Антон Кнышев оказался пятым.



