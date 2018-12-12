Школьники Минской области будут участвовать в Олимпийских играх для спортсменов с особенностями развития

В марте на старты выйдут воспитанники Руденской вспомогательной школы-интерната. Сборная учреждения уже не имеет равных среди особенных белорусских баскетбольных команд, а в Европе наши дети стали лучшими по футболу. Формула подготовки чемпионов - у Яна Пашкевича.

Спортивные мечты этих детей, как и сами юные спортсмены, словно существуют по олимпийскому принципу - каждый день становятся быстрее, выше, сильнее.

Связывают участников сборной команды Руденской вспомогательной школы-интерната не только мечты о будущем, а еще и непростая судьба. Все ее воспитанники - дети-сироты, которые имеют психические задержки в развитии. Но на спортивном поле сдержать их невозможно.

Баскетбол, волейбол, футбол, плавание - мультитренером команды стал школьный учитель физкультуры Денис Шапуро. При этом преподает не только спортивную классику, в этом году команда овладела игрой бочче - летний аналог керлинга.

Ежедневно тренировки напоминают многоборье - баскетбольную площадку сменяет тренажерный зал. Охладить спортивный азарт может только бассейн буквально на несколько минут.

Задают олимпийский ритм эти дети и в футболе - на соревнованиях в Санкт-Петербурге оказались самой сильной командой среди сборных 16 европейских стран. Как шутят сами спортсмены, с таким количеством тяжелых медалей на шее скоро можно попробовать себя и в тяжелой атлетике. С прошлой недели эта команда не имеет равных в Беларуси и на баскетбольной площадке.