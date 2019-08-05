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Школьники смогут на безвозмездной основе посещать государственные спортивные сооружения

Государственные физкультурно-спортивные сооружения открывают свои двери для учащихся спортивных школ. При этом на безвозмездной основе и без компенсации коммунальных и иных расходов для организованных занятий физической культурой и спортом. Такой указ подписал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко. Воспитанники спортивных учреждений смогут посещать площадки от небольших залов до национального стадиона "Динамо".

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