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Чемпионат мира по футболу. В 17:50 болеем за Бельгию и Панаму

На чемпионате мира стал известен исход матча Швеция и Южная Корея. Удача была на стороне скандинавов, 1:0.

В 17:50 болеем за Бельгию и Панаму, а в 20:50 - матч Тунис - Англия. Обе встречи в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".

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