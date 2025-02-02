"Сибирь-Арена" побила рекорд посещаемости Кубка Вызова МХЛ. За матчем сборных Запада и Востока с трибун комплекса наблюдали почти 10 с половиной тысяч болельщиков! Напомним, на этот титульный поединок приглашают лучших из лучших, самых перспективных хоккеистов всей молодежной Лиги. Сразу два белоруса - Александр Яценко и Константин Волочко - помогли коллективу Запада одержать победу - 7:4. Яценко отметился голевой передачей, а главный тренер "Динамо-Шинника" Андрей Михалев выступил ассистентом этой команды. За Восток шайбой отметился наш защитник Максим Глинский. Он уроженец Бобруйска и также пару сезонов назад выступал в составе "черно-голубых". В поединке и рекорд результативности. Раньше на двоих команды забрасывали максимум 10 шайб.