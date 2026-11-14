Сильнейшие борцы сошлись в Минске: в "Чижовка-Арене" проходит турнир памяти Олега Караваева

В "Чижовка-Арене" стартовал Международный турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева.

Олег Караваев - первый олимпийский чемпион по греко-римской борьбе в истории Беларуси (ОИ-1960, Рим), двукратный чемпион мира и семикратный чемпион СССР. Турнир памяти Караваева проводится с 1994 года и считается одним из самых престижных в календаре Белорусской федерации борьбы.

Традиционные соревнования собрали представителей классического стиля из Беларуси, России, Хорватии, Грузии и Армении, которые разыграют медали в 10 весовых категориях. Пожалуй, самая жаркая борьба ожидается в весовой категории до 97 кг, где выступает победитель молодежного чемпионата мира Абубакар Хаслаханов.

В целом этот турнир имеет для белорусской сборной особое значение: именно здесь проходит первый этап просмотра спортсменов на ближайшие международные старты.

Игорь Петренко, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе: "Это наш традиционный турнир. С него практически начинается сезон отбора в команду. Во всяком случае, это первый старт для спортсменов до 23 лет, у которых начинается отбор на чемпионат Европы. После турнира Караваева пройдет Кубок Беларуси, затем чемпионат страны и турнир в России - по совокупности четырех стартов и будет сформирована команда, которая представит страну на европейском форуме".

Белорусская сборная представлена не в полном составе: пропускают турнир лидеры команды Кирилл Маскевич и Павел Глинчук. Соревнования продолжатся 15 ноября: в программе финалы, самые жаркие схватки. Вход на трибуны "Чижовка-Арены" свободный.