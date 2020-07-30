Сильнейшие белорусские бегуны разыграют сегодня два комплекта наград чемпионата страны

Спортсмены выйдут на старт дистанций в 10 тысяч метров, а местом проведения соревнований станет РЦОП по легкой атлетике. Старты в 18:30 - у мужчин и в 19:15 - у девушек. Среди них Светлана Куделич, Екатерина Корниенко и, конечно же, Нина Савина - победительница прошлогоднего полумарафона. Среди мужчин претенденты на победу Владислав Прямов и Сергей Кравченя. В пятницу чемпионат страны переместится на стадион "Динамо", где на протяжении трех дней лучшие легкоатлеты Беларуси будут сражаться не только за награды, но и любовь своих болельщиков.



