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Символ II Европейских игр впервые за время маршрута спустили на воду
Грандиозное и почетное путешествие по Беларуси продолжает "Пламя мира".
Накануне состоялась торжественная церемония встречи эстафеты на границе в Бресте, а несколько часов назад символичный огонь II Европейских игр впервые за все время маршрута спустили на воду. Почетная миссия провезти зажженный факел по Брестскому гребному каналу на байдарке досталась четырехкратному чемпиону Европы, участнику Олимпийских игр в Лондоне гребцу Олегу Юрене. Спортсмен также примет участие в этих соревнованиях и готовится представить страну наилучшим образом.
Бурными овациями участников эстафеты встретили студенты и преподаватели двух вузов тысячелетнего города, в числе которых немало волонтеров, которые будут работать во время Игр. К слову, только в Брестской области за шесть дней в эстафете "Пламя мира" примут участие около 50 спортсменов, артистов, общественных деятелей. А на самом мультиспортивном форуме регион представят более 20 спортсменов в 9 видах спорта.
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