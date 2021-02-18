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Сингл-микстом сегодня продолжится чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке

Беларусь представят Ирина Кривко и Никита Лобастов. Наша страна стартует под высоким пятым номером. Смотрим прямую трансляцию гонки на телеканале "Беларусь 5" вместе. Старт в 17:15. Напомним, в смешанной эстафете у белорусов не получилось порадовать болельщиков - лишь 14 место. Верим в успех сегодня!

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