Систему VAR в Беларуси впервые опробуют на чемпионате страны по футболу

Белорусский футбол уже точно не будет прежним. Споры о судейских ошибках, отмененных голах и офсайдах выходят на новый уровень. Система VAR дебютирует в Высшей лиге.

Безусловно, это шаг вперед, который был просто необходим. Готовы ли белорусские стадионы и судьи к современным технологиям? И главное, в каком матче впервые будет использована система видеопомощи арбитрам?

Самая громкая новость в белорусском футболе

Без системы видеопомощи арбитрам белорусский футбол рискует оказаться в полной изоляции от современных спортивных реалий.

В прошедшем туре был очень резонансный момент, связанный с ошибочным решением арбитра.

VAR-бригада будет состоять из трех человек

Во время матча в спецавтомобиле VAR будут находиться три главных специалиста: судья видеоповторов, его ассистент и оператор. Также планируется, что после просмотра эпизода главный арбитр будет в микрофон объявлять свое решение на весь стадион, как это делают, например, в российской Премьер-лиге.

Систему VAR впервые опробуют в чемпионате Беларуси по футболу на матче между минским и брестским "Динамо". Игра пройдет в воскресенье, 13 сентября, на поле Национального футбольного стадиона. Начало в 20:10.