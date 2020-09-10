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"СКА-Минск" готовит игроков для национальной сборной

Вырастить гандболистов уровня национальной команды даже без международной практики. Столичный клуб "СКА-Минск" начал чемпионат страны с ничьей с "Крононом" и победы над сборной 2003 года рождения. Параллельно здесь готовят игроков для национальной команды, которая уже в январе сыграет в финальной части чемпионата мира в Египте. Об этом рассказал председатель гандбольного клуба Андрей Крайнов. На прошлой неделе "армейцы" не сумели пройти московский ЦСКА и закончили борьбу в Европейской лиге.

Ближайший поединок чемпионата Беларуси "армейцы" проведут в субботу. Это будет выездная игра против Гомеля.

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