"СКА-Минск" готовит игроков для национальной сборной

Вырастить гандболистов уровня национальной команды даже без международной практики. Столичный клуб "СКА-Минск" начал чемпионат страны с ничьей с "Крононом" и победы над сборной 2003 года рождения. Параллельно здесь готовят игроков для национальной команды, которая уже в январе сыграет в финальной части чемпионата мира в Египте. Об этом рассказал председатель гандбольного клуба Андрей Крайнов. На прошлой неделе "армейцы" не сумели пройти московский ЦСКА и закончили борьбу в Европейской лиге.



Ближайший поединок чемпионата Беларуси "армейцы" проведут в субботу. Это будет выездная игра против Гомеля.



