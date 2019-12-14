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СКА принимает БГК имени Мешкова

В эфире телеканала "Беларусь 5" - самое горячее гандбольное противостояние Беларуси. Ведущие клубы страны - минский СКА и брестский БГК имени Мешкова - встречаются в рамках национального чемпионата. Хозяева - армейцы столицы. В турнирной таблице в 13 матчах розыгрыша команды набрали по 24 балла.

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