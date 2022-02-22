СКА сыграет с "Нэрбо" в 1/4 финала кубок ЕГФ по гандболу

Снова в соперниках скандинавский клуб! В Вене сегодня прошла жеребьевка четвертьфиналов гандбольного Кубка ЕГФ. Минский СКА, прошедший в 1/8 шведский "Шевде", теперь готовится к поездке в Норвегию к коллективу "Нэрбо". Первый матч белорусские армейцы проведут на выезде 26 или 27 марта, ответная игра спустя неделю пройдет в Минске.