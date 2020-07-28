СКА сыграет с ЦСКА в гандбольной Европейской лиге

Состоялась жеребьевка гандбольной Европейской лиги, в первом раунде квалификации которой минский СКА встретится в московским ЦСКА. Армейское дерби станет привлекательным для белорусского зрителя, ведь не так давно в стан "армейцев”" Москвы перешел белорус Олег Астрашапкин, также цвета нашего соперника защищает капитан Павел Атьман, поигравший в Беларуси за минское "Динамо" и брестский БГК. Первый матч пройдет в Минске 29-30 августа, ответный - в Москве 5-6 сентября.