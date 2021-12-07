СКА в 1/8 финала Кубка ЕГФ сыграет со шведским "Шевде"

Минский СКА в 1/8 финала Кубка ЕГФ встретится со шведским "Шевде". Таковы итоги жеребьевки, прошедшей сегодня в Вене. Первая игра пройдет в Швеции 12 либо 13 февраля, ответная - через неделю в Минске.