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СКА в 1/8 финала Кубка ЕГФ сыграет со шведским "Шевде"

Минский СКА в 1/8 финала Кубка ЕГФ встретится со шведским "Шевде". Таковы итоги жеребьевки, прошедшей сегодня в Вене. Первая игра пройдет в Швеции 12 либо 13 февраля, ответная - через неделю в Минске.

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