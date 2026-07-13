Более 2,5 млн болельщиков по всему миру подписали онлайн-петицию с требованием немедленно дисквалифицировать сборную Аргентины.

Поводом для протестной кампании на независимом портале Argentina Out стало предвзятое отношение арбитров. По мнению фанатов, команду Месси к титулу тянут за уши.

Любимчик в стартовом матче избежал удаления за грубейший фол, а в плей-офф соперники южноамериканцев регулярно подвергаются скандальным спорным наказаниям, включая пенальти и красные карточки. Любители футбола открыто заявляют, что победитель мундиаля назначен международной федерацией заранее и призывают сорвать сценарий до начала полуфинальных матчей.