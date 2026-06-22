Скандал на Кубке мира: в Польше белорусских акробатов лишили нацсимволики

На Кубке мира по спортивной акробатике в Жешуве произошел скандал. Польские организаторы нарушили решение исполкома Международной федерации гимнастики, пытаясь лишить атлетов из Синеокой законного права выступать с национальными символами.

Белорусы успешно прошли аккредитацию как белорусские спортсмены, однако на самих соревнованиях и церемониях открытия и награждения их представляли в качестве нейтральных атлетов. Никаких официальных уведомлений польская сторона не давала.

С середины мая статус нейтральных спортсменов в отношении белорусских представителей больше не действует. По факту инцидента уже подготовлены и направлены соответствующие документы в дисциплинарные органы Международной федерации гимнастики. Белорусская сторона рассчитывает на рассмотрение материалов и принятие необходимых мер. Польшу, согласно существующим правилам, могут лишить возможностей проведения международных стартов.

Дополним, что, несмотря на давление со стороны организаторов, белорусы блестяще выступили на этапе Кубка мира. Все акробаты пробились в финалы и в итоге завоевали три медали - золото и два серебра.