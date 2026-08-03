Спорт имеет большую объединяющую силу, вот только в последнее время эту силу превратили в инструмент политического давления на неугодных, а теперь и коррупция процветает в высоких спортивных структурах.

Сейчас усиливается мировое давление на главу ФИФА Джанни Инфантино после его действий во время чемпионата мира по футболу. Мало того, что главную футбольную организацию буквально поработил офис президента США, Инфантино был близок и к тому, чтобы продать телеправа чемпионата мира частным компаниям.

Начало истории, которая развивается в мировом футболе уже на протяжении трех недель, было таким: испанцы подняли над головой Кубок чемпионов мира в то мгновение, когда неловко рядом находился президент США Дональд Трамп, что противоречит протоколу, а рядом как его дворецкий бегал глава ФИФА Джанни Инфантино. Через час после финала чемпионата мира он сказал следующее:

Эти слова Инфанино похожи на бред, ведь его игра в политику и желание служить Трампу довели до того, что весь футбольный мир отворачивается от него. Он рискует повторить судьбу некогда главы ФИФА Йозефа Блаттера, который, правда, на сегодня полностью оправдан. Инфантино уже в открытую воюет с европейским футболом, который всегда был двигателем игры № 1.

УЕФА особенно взбесила позиция Инфантино о том, как создать для организации чемпионатов мира отдельную компанию и продать ее акции при поддержке ближнего круга Дональда Трампа. Подобный инсайд одного авторитетного издания вызвал очень резкую позицию УЕФА.

Если бы это было лишь слухом, вряд ли бы офис Александера Чеферина так резко отреагировал на это в публичном поле.

УЕФА можно только сказать браво за четкую позицию - в мировом футболе нет места коррупции. Все страны европейского футбола готовы объявить импичмент Джанни.

В эти моменты приходит понимание, почему Чеферин всегда с большим уважением относится к Беларуси и ее Президенту, ведь в стране также не приемлют коррупцию и распил - то, что характерно для политики ФИФА.

По тем же инсайдам, Инфантино предложил странам - членам организации финансовую поддержку в размере 40 млн долларов каждой при условии одобрения сделки по продаже части прав на чемпионат мира внешним инвесторам.

"Дружба" Инфантино и Трампа высмеивается в мировых СМИ ровно так же, как и дружба француза Макрона с одним некогда известным комиком из страны - соседки Беларуси.

Война ФИФА и УЕФА только набирает обороты. Некогда клерк, проводивший жеребьевки низших стадий еврокубков, возомнил, что он управляет миром. Во все времена подобная болезнь заканчивалась одинаково.