Схватки самбистов во Дворце спорта. Известны имена всех финалистов

Во Дворце спорта мы точно знаем, кто из белорусов сегодня возьмет медаль, однако пока неизвестно, какой пробы. Тем не менее результаты наши самбисты показали высокие и во второй день соревнований по этому виду спорта в рамках ІІ Европейских игр.



На прямую связь с нашей студией вновь выходит Андрей Козлов (прямое включение).



Да, рад вам сообщить, что как минимум четыре медали в самбо сегодня будет в копилке сборной Беларуси. Вот совсем недавно завершились последние предварительные схватки в утренней сессии, и, как мне удалось узнать от специалистов, все высоко оценивают выступления белорусов на домашних соревнованиях. Ведь кроме 4-х финалов наши спортсмены проведут три поединка за бронзу, и еще трое выступят в утешительном турнире.



Признаюсь, что повезло сегодня поработать на самбо, ведь давно не получалось сталкиваться с этим видом спорта. Так вот, поединки во Дворце спорта вышли напряженными, однако приятно было слышать поддержку в адрес наших спортсменов. Особенно выделю характер Андрея Казусенка и Юрия Рыбака, соперники у которых были отнюдь не из легких. Наш оператор, к примеру, смог снять вот эти кадры, на которых видно, как Рыбаку было тяжело после выхода в финал. Также мы пообщались с главным тренером сборной по самбо Вячеславом Котом, который специально для нас подвел все итоги.



Итак, в вечерней финальной сессии сегодня за золотые награды поборется квартет белорусов - это Марина Жарская, Вера Гореликова, Андрей Казусенок и Юрий Рыбак. Кроме того, за бронзу поборются Степан Попов, Иван Анискевич, Максим Красинский, Ольга Намазова и Светлана Тимошенко. Согласитесь, внушительный состав - вечер во Дворце спорта обещает быть интересным!