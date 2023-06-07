Сколько заплатил "Шахтер" футбольному клубу "Энергетик-БГУ" за победу в матче с "Динамо-Минск"

В Беларуси продолжается расследование уголовного дела, связанного с организацией договорных футбольных матчей. Уголовное дело возбудили в том числе в отношении руководителя "Шахтера", который по сути и был главным инициатором фарса в белорусском футболе.

Как выяснилось, накануне матча с "Динамо", представитель "Шахтера" общался с одним из тренеров "Энергетика-БГУ" и интересовался, сможет ли его команда выиграть или хотя бы сыграть вничью с динамовцами. Тот ответил, что видит по состоянию футболистов, что они могут обыграть соперника.









Изначально состоялась победа "Энергетика-БГУ" в матче с "Динамо", в начале ноября за 2 тура до конца чемпионата. За эту победу энергетик получил финансовые средства от "Шахтера". Сумма составляла 10 тыс. долларов США. Михаил Мехович, замначальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси

Несмотря на то, что факт передачи был доказан, этот эпизод следователи квалифицировали не как договорной матч, а как "стимулирование" игроков. Оно не попадет в плоскость уголовного кодекса, но тоже запрещено. Если такое происходит, фигуранты попадают под дисциплинарное взыскание Белорусской федерации футбола.