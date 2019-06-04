Скоро эстафету огня "Пламя мира" примет Минская область

Среди городов, где она пройдет, и Борисов. Кстати, в эти дни самый современный футбольный стадион страны "Борисов-Арена" отмечает свой первый юбилей.Домашней площадке лучшего клуба Беларуси БАТЭ - пять лет. У стадиона на 13 000 мест наивысшая категория по классификации УЕФА. Здесь открылось и кафе-музей, посвященное истории БАТЭ. Среди временных трофеев арены талисман ІІ Европейских игр. На стадионе работает тренажерный зал, есть игровые площадки и для детей. "Пламя мира" уже посетило Брестский регион, а также Гродненский, Витебский, Могилевский, завтра эстафету подхватит Гомель. А с одиннадцатого июня огонь пронесут по знаковым местам Минской области, среди которых - Солигорск, Несвиж, Молодечно и Жодино.