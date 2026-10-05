Скорость, риск, адреналин: под Борисовом определили лучших автокроссменов Беларуси

Под Борисовом прошел заключительный этап чемпионата страны по автокроссу. За победу в пяти классах боролись около 50 гонщиков со всей Беларуси, конкуренцию им составили гости из России.

Параллельно с чемпионатом на трассе у деревни Большое Стахово состоялся и второй этап "Славянского кубка". Заезды кузовных машин и багги прошли по замкнутой внедорожной трассе, которая в этом году стала еще более скоростной.

Чемпионом Беларуси сразу в двух классах "Багги Д3-Спринт" и "Супер багги" стал Николас Шурба. Александр Стефанович взял золото в дивизионе Д2, а в классе "Национальный-2000" лучший пилот - Николай Шерый.

Николас Шурба, двукратный чемпион Беларуси- 2026 по автокроссу: "Многие не знают, что полноценная гонка - это как пробежать марафон. Это очень большие физические нагрузки, и поэтому я занимаюсь спортом, чтобы у меня была возможность хорошо себя показать сразу в нескольких классах. Готовимся - и получается такой результат".

Уже через две недели лучшие автопилоты страны соберутся в Витебске, где поборются за победу в Кубке Беларуси.