"Славия" примет "Витебск" в 21-м туре чемпионата Беларуси по футболу

4 сентября стартует 21-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В Мозыре местная "Славия" готовится принять "Витебск".

Северяне идут в турнирной таблице на 5-й строчке, в активе - 32 балла. У дружины Сергея Гуренко две победы кряду, а "орлы" Ивана Биончика в двух турах подряд не могут победить. В сводном протоколе мозыряне располагаются на 10-й позиции, 22 пункта в копилке.

Получится ли у хозяев набрать заветные очки, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5" в 19:55.