"Славия" примет на своем поле "Витебск" в рамках 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу - поединок покажет "Беларусь 5"

Матч "Славии" и "Витебска" откроет программу 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд Высшей лиги.



Поединок в прямом эфире 9 августа покажет телеканал"Беларусь 5". Начало в 18:25.



Оба клуба неделю назад одержали победы, поэтому в хорошем настроении подходят к очному противостоянию. Мозыряне и витебчане соседи по турнирной таблице, которых разделяет всего один балл. Первые располагаются на 5-м месте, вторые занимают 6-ю позицию.