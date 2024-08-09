ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

"Славия" примет на своем поле "Витебск" в рамках 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу - поединок покажет "Беларусь 5"

Матч "Славии" и "Витебска" откроет программу 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд Высшей лиги.

Поединок в прямом эфире 9 августа покажет телеканал"Беларусь 5". Начало в 18:25.

Оба клуба неделю назад одержали победы, поэтому в хорошем настроении подходят к очному противостоянию. Мозыряне и витебчане соседи по турнирной таблице, которых разделяет всего один балл. Первые располагаются на 5-м месте, вторые занимают 6-ю позицию.

В субботу, 10 августа, пройдут еще три встречи. Точку в спортивном уик-энде поставят "Неман" и "Гомель", которые в воскресенье сыграют между собой.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все