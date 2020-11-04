"Славия" сыграла вничью с "Белшиной"

"Славия" упустила победу над "Белшиной" в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Хозяева открыли счет в поединке уже на 7-й минуте. Автором забитого гола стал Фрэнсис Нар. Но в середине второго тайма усилиями Дмитрия Рекиша гости восстановили равновесие. Ничья 1:1. В турнирной таблице положение команд осталось без изменений. "Белшина" с 21 баллом на предпоследнем, 15-ом, месте, "Славия" с 33 очками - 12-я.