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"Славия" уверенно справляется с "Днепром" в рамках 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу
"Славия" в гостях у "Днепра" добывает уверенную победу в рамках 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В первом тайме мозырский клуб забил два мяча на 29-й и 32-й минутах, авторы - Юрий Ловец и Глеб Жердев. Во второй 45-ти минутке Роман Волков сократил отставание, 1:2. На 2-й минуте дополнительного времени Валерий Потороча ставит точку в матче. 3:1 - победа мозырян. Сегодня в рамках 15-го тура пройдет поединок между "Слуцком" и брестским "Динамо". Его в 16:50 в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".
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