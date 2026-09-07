"Славутич" стал новым обладателем Кубка Руслана Салея

Титульный поединок проходил на ледовой арене в Смоленске. Конкуренцию "бобрам" навязывал солигорский "Шахтер". Примечательно, что ни одной из данных команд прежде не удавалось забрать этот трофей. Со счетом 3:2 в овертайме победили хозяева.

Иван Усенко, главный тренер ХК "Славутич" (Смоленск, Россия):

"Мне посчастливилось быть знакомым с Русланом Салеем. Мы с ним в 2009 году представляли Беларусь на чемпионате мира. Это был великий игрок, великий человек. Это мой первый кубок на тренерском мостике и именно Кубок Руслана Салея. Я очень рад".

7 сентября - страшный день для мирового хоккея. 15 лет прошло со дня гибели "Локомотива" в авиакатастрофе под Ярославлем.

Среди ушедших оказались 3 белоруса: капитан сборной Руслан Салей, нападающий Сергей Остапчук и тренер Николай Кривоносов. Всего на борту самолета было 45 человек.

7 сентября возле центрального входа на "Минск-Арене" установлен временный мемориал в память о погибшей команде. Желающие могут почтить память и возложить цветы вплоть до завершения матча с "Динамо" против "Торпедо".