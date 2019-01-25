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Следующий чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в городе Грац

Австрийская делегация официально представит город Грац в качестве следующей столицы чемпионата Европы по фигурному катанию сегодня в "Минск-Арене".

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