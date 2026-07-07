Слезы легенды: Криштиану Роналду провел последний матч на чемпионате мира

Весь спортивный мир обсуждает Криштиану Роналду, который провел последний матч в своей карьере на чемпионате мира и растрогал накануне всех, кто хоть немного интересуется футболом. Роналду неизменно приезжал на эти соревнования с 2006 года, но до трофея, в отличие от Лео Месси, добраться так и не смог.

Легендарный футболист Криштиану Роналду вновь приехал на арену чемпионата мира, как и 20 лет назад. Болельщики очень ждали своего кумира.

В игре участвовал и юный испанец Ламин Ямаль, однако в этот день, несмотря на итоговый результат, именно португалец затмил всех своей харизмой.

Даже на разминке перед игрой чемпионата мира Испания - Португалия, когда Криштиану Роналду вывел команду на поле, его встретили как победителя.

Вскоре началась игра. Явного фаворита в ней не было, однако испанцы выглядели на форуме чуть свежее, хотя в обойме каждой сборной футболисты высочайшего европейского класса. Игра получилась быстрой, но вязкой: Роналду старался цепляться за мяч, но его сольных классических проходов зрители не наблюдали.

В арсенале португальца были лишь острые открывания, хотя никто не знает, какие задачи поставил перед ним главный тренер Мартинес. Когда казалось, что матч Испания - Португалия перейдет в овертайм, так как счет не был открыт, в дополнительное время был забит гол в ворота Португалии.

После этого было сложно вернуться в игру, хотя на последних секундах состоялись опасные вылазки, но финальный свисток сигнализировал о победе Испании - 1:0.

Камера недолго ловила радость болельщиков мундиаля и участников четвертьфинала текущего чемпионата мира. Вскоре операторы переключились на Роналду, ведь это был его последний матч в карьере на чемпионатах мира.

Легенда уходит без Кубка мира, но с самой богатой трофейной коллекцией в истории Португалии, ведь до него команда титулы не завоевывала ни с Эйсебио, ни с Фигу. Слезы Роналду стали финальной точкой в его истории на чемпионатах мира.

В 1/4 финала чемпионата мира по футболу Испания сыграет с Бельгией

Соперником испанцев в четвертьфинале станет Бельгия, которая разгромила сборную США со счетом 4:1. А в дополнительное время за бельгийцев забил Ромелу Лукаку.

Игра Испания - Бельгия состоится 10 июля и пройдет на стадионе "Соу-Фай" в американском Инглвуде.