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Словак Мартин Клижан переиграл белоруса Александра Згировского
Сборная Словакии открыла счет в матче второго круга первой Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса против Беларуси. Наш дебютант - 17-летний Александр Згировский - 1894-й в мировом рейтинге - встречался с Мартином Клижаном - 46-й ракеткой. Как и прогнозировали букмекеры, словак уверенно победил в двух сетах, отдав оппоненту лишь два гейма - 6:1, 6:4. Сейчас восстановить паритет в противостоянии попытается Егор Герасимов. Прямую трансляцию его матча с Норбертом Гомбошем ведет телеканал "Беларусь 5".
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