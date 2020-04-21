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Словения разрешила бесконтактные виды спорта

Теннис, гольф, велоспорт, йога. Словения смягчила карантинные меры и разрешила заниматься бесконтактными видами спорта на свежем воздухе. Кроме того, граждане страны должны строго выдерживать временные рамки, чтобы избежать массового скопления.

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