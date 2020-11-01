"Слуцк" обыграл "Энергетик-БГУ" в перенесенном матче

Дубль Дмитрия Сасина принес гостевую победу "Слуцку" над "Энергетиком-БГУ" в перенесенном матче 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Оба мяча были забиты во втором тайме. В турнирной таблице "Слуцк" по-прежнему занимает 14-е место. "Энергетик-БГУ" - 9-е. К слову, 23-й тур стал самым результативным за всю историю суверенного белорусского футбола. Всего команды забили 39 мячей.