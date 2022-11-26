"Слуцк" обыграл минское "Динамо" в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

Футболисты "Слуцка" вышли в четвертьфинал розыгрыша Кубка Беларуси, пишет БелТА.



Сегодня в домашнем поединке 1/8 финала слуцкая команда переиграла гостей из минского "Динамо" с минимальным преимуществом - 1:0. Победный мяч на 14-й минуте встречи забил Константин Котов. Для динамовцев это был первый матч под руководством нового главного тренера Вадима Скрипченко.



Позже чемпионы Беларуси футболисты солигорского "Шахтера" сыграют в гостях у "Минска", а вице-чемпион столичный "Энергетик-БГУ" примет обладателя бронзовых наград борисовский БАТЭ.



Фото:ФК "Динамо"