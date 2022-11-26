3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Слуцк" обыграл минское "Динамо" в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу
Футболисты "Слуцка" вышли в четвертьфинал розыгрыша Кубка Беларуси, пишет БелТА.
Сегодня в домашнем поединке 1/8 финала слуцкая команда переиграла гостей из минского "Динамо" с минимальным преимуществом - 1:0. Победный мяч на 14-й минуте встречи забил Константин Котов. Для динамовцев это был первый матч под руководством нового главного тренера Вадима Скрипченко.
Позже чемпионы Беларуси футболисты солигорского "Шахтера" сыграют в гостях у "Минска", а вице-чемпион столичный "Энергетик-БГУ" примет обладателя бронзовых наград борисовский БАТЭ.
Фото:ФК "Динамо"
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов