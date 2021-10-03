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"Слуцк" переиграл "Энергетик-БГУ" в чемпионате Беларуси по футболу
Матчем между "Слуцком" и "Энергетиком" была подведена черта под 25-м туром чемпионата Беларуси по футболу. Хозяева в итоге праздновали победу со счетом 2:0. По голу было забито в каждом из таймов. В турнирной таблице благодаря этой победе "Слуцк" оторвался от зоны вылета и с 25 баллами занимает 13 строчку. "Студенты" же на 11 месте.
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