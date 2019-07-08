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"Слуцк" побеждает минское "Торпедо" в 14-ом туре чемпионата страны по футболу
"Слуцк" 1:0 побеждает минское "Торпедо" в 14-ом туре чемпионата страны по футболу, безвыигрышная серия черно-белых достигла 12 матчей. "Гомель" дома сыграл вничью с "Городеей" 0:0 и тем самым свою серию без побед продлил до 11 игр.
В еще одном поединке воскресенья "Ислочь" 2:1 победила "Славию". Минское "Торпедо" замыкает турнирную таблицу - 6 очков, у "Гомеля" 9 баллов и 15-ая позиция.
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