Двумя смешанными эстафетами завершится 5-й этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Первая гонка начнется в 13:30 по белорусскому времени. Это будет смешанная эстафета, где выступят четыре атлета, по два представителя от мужской и женской команд. От Беларуси на лыжню отправятся олимпийская чемпионка Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Сергей Бочарников и Антон Смольский. А следом состоится сингл-микст, здесь в составе по два биатлониста - болеем за Анну Сола и Никиту Лобастова. Старт в 16:40. Обе гонки в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".