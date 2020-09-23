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"Смолевичи" и "Минск" сыграют перенесенный матч 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу

На стадионе в Смолевичах сегодня состоится перенесенный матч 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Местная команда примет "Минск". Хозяева занимают последнее место в турнирной таблице. В последних пяти матчах команда не одержала ни одной победы. "Минск" пытается набрать форму после коронавирусной паузы. Матч начнется в 4 часа дня. Прямая трансляция на "Беларусь 5".

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