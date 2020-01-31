ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

"Смолевичи" и "Слуцк" - финалисты турнира "Белазовец-2020"

"Смолевичи" и "Слуцк" сыграют в финале предсезонного турнира "Белазовец-2020". Команда Александра Бразевича сегодня обыграла "Витебск", 2:1. Северян ждет игра с "Неманом" за третье место, а вот "Торпедо-БелАЗ" и "Ислочь" поспорят за то, чтобы не быть последними. Автозаводцы в решающей встрече не смогли одолеть гродненцев, 1:1.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все