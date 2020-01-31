"Смолевичи" и "Слуцк" - финалисты турнира "Белазовец-2020"

"Смолевичи" и "Слуцк" сыграют в финале предсезонного турнира "Белазовец-2020". Команда Александра Бразевича сегодня обыграла "Витебск", 2:1. Северян ждет игра с "Неманом" за третье место, а вот "Торпедо-БелАЗ" и "Ислочь" поспорят за то, чтобы не быть последними. Автозаводцы в решающей встрече не смогли одолеть гродненцев, 1:1.