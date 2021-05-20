Смолевичская "Виктория" выиграла чемпионат страны по хоккею на траве среди женских команд

Смолевичская "Виктория" выиграла чемпионат Беларуси среди женских команд по хоккею на траве! В финальной серии команда из центрального региона встречалась с девушками из Минска, "горожанки" уступили дома дважды с одинаковым счетом 1:2, а сегодня непосредственно в Смолевичах местная команда обыграла оппоненток в серии буллитов 2:0, основное время завершилось вничью 2:2.