Смольские выиграли масс-старты на лыжероллерах на чемпионате Беларуси

Чета Смольских выиграла масс-старты на чемпионате страны по летнему биатлону. Состязания состоялись в спорткомплексе "Раубичи".

У мужчин лидер сборной Антон на четырех огневых рубежах ошибся лишь однажды и на финише обошел Дмитрия Лазовского на 21 секунду. Бронзу с минутным отставанием забрал Никита Лобастов.

У девчат три штрафных круга не помешали Динаре Смольской более чем на минуту опередить ставшую второй Алину Зайцеву. А тройку призеров замкнула Елена Кулак.