Смольские завоевали золото в гонках с масс-старта

Первые официальные соревнования нового сезона по биатлону завершились 24 сентября в Раубичах победным дублем семьи Смольских. Антон и Динара завоевали золотые награды в гонках с массового старта, сделав это максимально уверенно.

Подводя итоги летнего чемпионата Беларуси по биатлону корреспондент "Первого информационного" Андрей Козлов попросил олимпийскую чемпионку Динару Смольскую поделиться первыми мыслями о турнире.

Главным событием дня он назвал ее уверенную и яркую победу в масс-старте. Журналист подчеркнул, что за трансляциями активно следили соскучившиеся по биатлону зрители, и предположил, что после тяжелой тренировочной пахоты спортсменка сама была рада вновь окунуться в соревновательные эмоции и атмосферу (см. видео).