Смольский готовится к международному сезону в биатлоне в родном Копыле

Главная ценность Беларуси - люди, внимание к их потребностям - отражает ключевой вектор нашей государственной политики. Благодаря этому подходу в каждом уголке Беларуси созданы все условия для качественной жизни и развития как творческого, так и спортивного потенциала.

Например, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону - 2022 Антон Смольский прямо сейчас готовится к международному сезону в биатлоне в родных местах Копыля и Копыльского района.

Звезды нашего спорта часто ближе, чем могут казаться на самом деле. Антон Смольский, один из ведущих биатлонистов мира, при любой возможности выбирается в родной Копыль, где по-прежнему трудится его детский тренер Анатолий Леонидович Сенюк, по-прежнему заполнено спортивным инвентарем то маленькое помещение на базе местной школы, где первые шаги в биатлоне делал и Антон. Сейчас здесь есть уже качественная лыжероллерная трасса.

quote Я думаю, что так в любом виде спорта, но особенно в биатлоне. Если с детства встал на лыжи или попробовал стрелять, это останется на всю жизнь. Анатолий Сенюк, первый тренер Антона Смольского

При встрече со своим некогда подопечным, тренер высказал свои пожелания: "Более чем уверен, что если ты попадешь на Олимпиаду, будешь бороться за самые высокие места. Я думаю, у каждого тренера, спортсмена, как у тебя, Антон, есть мечта: стать олимпийским чемпионом. Я тебе этого желаю от души".

Сила Беларуси в людях и родных местах. Антон Смольский точно осознает, что без всего этого он бы не стал большим спортсменом современной Беларуси.