Смольский и Воробей открыли сезон победами в спринте в "Раубичах"

В спорткомплексе "Раубичи" прошли первые официальные спринтерские гонки биатлонного сезона в рамках открытого чемпионата Беларуси.



В соревнованиях одновременно выступили юниоры и взрослые спортсмены: в стартовом протоколе у мужчин значились 35 биатлонистов из 47 заявленных, у женщин - 35 участниц. У мужчин уверенную победу одержал Антон Смольский, у женщин первенствовала Ксения Воробей.

Антон Смольский - безоговорочный лидер мужского спринта

В мужской гонке равных Антону Смольскому не оказалось. Серебряным призером стал Дмитрий Лазовский. Он прошел оба огневых рубежа без ошибок, однако уступил Смольскому 11 секунд. Третьим финишировал Иван Тулатин, отставший от победителя на 19 секунд. Победа лидера белорусской команды выглядела убедительно, однако сам спортсмен после финиша призвал не делать поспешных выводов о соотношении сил.

"Я был лучше, но это не значит, что я сильнее либо ловчее. Биатлон состоит из многих компонентов. Возможно, Дмитрий поставил акцент на качественную стрельбу и пожертвовал лыжным ходом. Такое тоже может быть. Поэтому сегодня я победил, но это не значит, что мне можно расслабиться", - констатировал Смольский.

"Основная задача была чисто отработать на огневом рубеже. В принципе, что и получилось. Первостепенная была задача, и я считаю, я ее выполнил", - рассказал Дмитрий Лазовский.

Такой подход характерен для первых стартов: точность на рубеже позволяет оценить техническую готовность и уверенность спортсмена перед более динамичными гонками.

Женский спринт: Воробей вырывает победу

В женской части соревнований борьба получилась напряженной и интересной. Ксения Воробей одержала победу, продемонстрировав стабильность и в стрельбе, и на лыжне. Второй финишировала Анна Макарская, третье место заняла Динара Смольская, допустившая два неточных выстрела. Анна Соло не вышла на старт из-за боли в горле.

Победительница после гонки рассказала о своей тактике и задачах на дистанцию:

"Я выходила с тем, чтобы хорошо отстрелять. Именно технически сделать все правильно. Следить за ветром, если он был бы. И по дистанции пройти более технично, грамотно отработать все участки, как я планировала на пристрелке и на тренировке до этого".

Стартовый день запомнился не только спортивной борьбой, но и капризной погодой. Динара Смольская отметила, что во время гонки шел проливной дождь, однако к середине дистанции погода начала меняться.

"Все, кто сегодня на стадионе - репортеры, болельщики и спортсмены - это уже герои, потому что шел проливной дождь", - отметила биатлонистка.

Впереди - контактные гонки

Открытый чемпионат Беларуси продолжится 24 сентября двумя контактными гонками - масс-стартами. Мужчины начнут борьбу в 10:15, женщины - в 11:55. Организаторы приглашают зрителей посетить спорткомплекс "Раубичи" и поддержать спортсменов во второй соревновательный день.